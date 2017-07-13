Геращенко призвала ЕС ввести санкции против россиян, причастных к заключению Сенцова

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает Европейский Союз немедленно ввести санкции против тех россиян, которые причастны к заключению режиссера Олега Сенцова. Об этом она заявила во время заседания парламента, передает УНИАН.

"Мы призываем ЕС немедленно ввести санкции против всех тех людей - россиян, которые внесены в список Сенцова, переданный украинской властью в ЕС", - сказала Геращенко.

Геращенко, напомнила, что сегодня Сенцов отмечает день рождения.

"Он не воевал на чужой земле, никогда никого не убивал, не убивал в оккупированном Путиным Крыму, его ждут двое малолетних детей, пожилая мама", - подчеркнула вице-спикер.

Напомним, Верховный суд России признал законными и оставил в силе приговоры к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова и 10 годам лишения свободы для крымского активиста Александра Кольченко.

Российские власти обвинили Сенцова и Кольченко в создании ячейки "Правого сектора", поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия" в Симферополе, а также в подготовке взрыва памятника Ленину. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают, Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его, чтобы выбить нужные им показания.