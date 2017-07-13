Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Омелян подал представление на увольнение директора "Борисполя"

Омелян подал представление на увольнение директора "Борисполя"

Омелян подал представление на увольнение директора "Борисполя"
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Рябикину поручено возобновить переговоры с Ryanair

13.07.17 610
100

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Подал. Но премьер-министр поручил ему (Рябикину, – ред.) возобновить переговоры с Ryanair и подписать контракт. Теперь хочу увидеть, как он выполнит это поручение ", – сообщил министр.

Напомним, 10 июля лоукостер Ryanair объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Гендиректор заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал Владимир Омелян, обвинив главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора и заявив, что 12 июля вынесет на заседание правительства представление об увольнении Рябикина. Однако публично, в ходе открытой части заседания, министр этого делать не стал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с RyanairRyanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю"Одна из лучших авиакомпаний мира приходит в Украину

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2412
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5746
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 22877
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3192
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1392
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2464
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1273
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4322
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1315
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2361
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 9285 / 10801
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 4020 / 4419
  3. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 3094 / 3671
  4. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 3046 / 3564
  5. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2983 / 3343
  6. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 2639 / 2938
  7. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 2263 / 2873
  8. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 2135 / 10224
  9. В Сумах открывает завод итальянская компания 1980 / 2279
  10. В Одессу прибыли американские Poseidon 1815 / 2448
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 32 / 10801
  2. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 18 / 1216
  3. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 10 / 3564
  4. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 8 / 3763
  5. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3343
  6. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 8 / 2938
  7. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 7 / 4419
  8. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 7 / 2873
  9. В Одессу прибыли американские Poseidon 6 / 2448
  10. Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак 6 / 1249
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.