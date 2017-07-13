Рада не захотела работать без каникул

Народные депутаты Украины не поддержали постановление о продлении шестой сессии Верховной Рады VIII созыва до 5 сентября. Об этом сообщает УНИАН.

За поддержку соответствующего проекта постановления проголосовали 215 народных депутатов из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты дважды не поддержали предложение снова вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Представляя проект постановления, председатель ВР Андрей Парубий отметил, что такое предложение выносится в связи с важностью задач, которые стоят перед Верховной Радой, и необходимостью в любое время иметь возможность собраться для принятия значимых решений.

Проектом постановления предлагалось продлить срок проведения шестой сессии ВР до 5 сентября.