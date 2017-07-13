Красный Крест отправил гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на временно оккупированные территории Донбасса 21 автомобиль с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических изделий общим весом 327,7 тонн.
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Груз направлен для жителей Донецкой области от миссии Международного комитета Красного Креста.