СМИ: Саммит Украина-ЕС завершится без итогового заявления

19-й саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации. Это случится уже во второй раз в истории отношений Украины и ЕС.

Об этом стало известно после встречи президентов Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Европейского Совета Дональда Туска, пишет Европейская правда.

"По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли. Поэтому итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в "кризисных" 2004 и 2011 годах", - говорится в материале.

Однако, в этом году все иначе. По настоянию стран-членов, Европейский союз поставил под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с ЕС.

Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику".

"ЕС оказался категорически против (и неважно, что речь идет о цитате из соглашения, а не о какой-то новой норме). Финальные переговоры с Евросоюзом только ухудшили ситуацию: Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и, в конце концов, переговоры просто разорвали. А Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти в помойку ", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что три страны Евросоюза (Нидерланды, Германия и Франция) выступают против пункта о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины в совместном заявлениии по итогам саммита Украина-ЕС.