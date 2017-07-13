Московский суд отклонил апелляцию на арест Сущенко

Украинский политзаключенный останется в СИЗО как минимум до 30 сентября

Суд Москвы отклонил жалобу защиты незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко на продление его ареста еще на три месяца до 30 сентября. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко на три месяца", - написал он.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

27 июня Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 сентября.