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Заводы Фирташа обвинили в завышении цен, АМКУ готовит штраф

Заводы Фирташа обвинили в завышении цен, АМКУ готовит штраф
Дмитрий Фирташ / Фото: AFP

Цены были завышены на все виды азотных удобрений

13.07.17 38
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал факт злоупотребления монопольным положением на рынке минеральных удобрений в 2014-2015 году со стороны предприятий группы Дмитрия Фирташа OstChem: "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", а также "НФ Трейдинг Украина" (торгового подразделения OstChem). Об этом говорится в материалах расследования АМКУ, которые были предоставлены Всеукраинской аграрной Рады, передает УНИАН.

Злоупотребления были совершены путем установления необоснованно завышенных цен на все виды азотных удобрений, "которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке". Решение относительно этого нарушения находится на доработке и в ближайшее время будет вынесено на заседание АМКУ.

Согласно документам, комитет принял решение наложить штраф в размере до 10% дохода за 2016 год на всех участников группы OstChem и обязать их установить цены рыночного уровня.

Соответствующие предварительные выводы АМКУ были направлены сторонам дела и получены не существенные, по мнению комитета, комментарии.

В комитете отметили, что монополист умышленно снижал рентабельность заводов, чтобы иметь возможность завышать цены. В частности, по выводам комитета, в 2015 году в рамках одной группы субъектов хозяйствования наблюдалось искусственное завышение стоимости сырья и, соответственно, затрат предприятия-производителя. Так, "в 2015 году ПАО "Азот" и ПАО "Ривнеазот" осуществляли взаимные поставки по ценам, превышающим (до 57%) предельный уровень цен, установленный НКРЭ", – говорится в документе.

Напомним, государственное предприятие из форвардных закупок "Аграрный фонд" сделало заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений в компании Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в результате этого три химических завода – черкасский "Азот", "Ривнеазот" и "Северодонецкое объединение "Азот", подконтрольные компании Ostchem, возобновили свою работу.

Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуру холдинга входят "Концерн Стирол", черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и завод в Эстонии – "Нитроферт". Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Холдинг Ostchem является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

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