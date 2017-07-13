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Главная » Страна » Украину не одолеет внешний враг, но остерегайтесь внутренней борьбы, – Туск

Украину не одолеет внешний враг, но остерегайтесь внутренней борьбы, – Туск

Украину не одолеет внешний враг, но остерегайтесь внутренней борьбы, – Туск
Дональд Туск / Фото: The Independent

Следует сохранять единство и избегать внутренних конфликтов

13.07.17 42
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Президент Европейского совета Дональд Туск считает внутреннюю борьбу едва ли не самой большой опасностью для Украины. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита Украина-ЕС, передает Европейская правда.

"Внешнему врагу вас не одолеть. Вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя в результате внутренней борьбы. Так что следует сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", – пояснил он.

Он не уточнил, о каких именно внутренних разногласиях говорится, но подчеркнул необходимость продолжения реформ.

"Если вы и дальше будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими были на Майдане, какими вы являетесь во время борьбы за целостность государства, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей", – заявил Туск.

Он также отметил, что внутренняя вражда является вызовом и для всей Европы.

"Мы сможем преодолеть вызовы нынешним временам только если объединимся. Нет ничего более опасного внутреннего распада сообщества", – сказал Туск.

Напомним, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко проходит девятнадцатый Саммит Украина-Европейский Союз.

Делегацию ЕС представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также участвуют члены правительства Украины и члены ЕК.

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