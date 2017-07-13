Юнкер призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

Киев показал прогресс в реформах, но еще многое нужно сделать

Украина продемонстрировала значительный прогресс в проведении реформ в последние годы, однако ей необходимо ускорить борьбу с коррупцией. Об этом во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС в Киеве заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Европейская правда.

"Украина сделала огромный прогресс в последние годы. Учитывая то, что было сделано, реформы, которые были осуществлены, все-таки остается еще многое сделать", - отметил Юнкер.

Он отметил, что борьба с коррупцией - "главный козырь, главная карта, с которой надо работать", подчеркнув, что в ЕС многие объясняли, что надо делать.

"Тема коррупции является важной для граждан и это надо интенсифицировать. Но не надо преуменьшать, что существует определенный диалог, дебаты между Украиной и ЕС - вопрос репутации вашей великой нации в области, связанной с коррупцией. Таким образом, необходимо ускорить и интенсифицировать борьбу с коррупцией", - сказал Жан-Клод Юнкер.

Ранее глава МИД Украины Борис Джонсон заявил, что Украине необходима борьба с коррупцией, а не "мантры" о реформах