СБУ расследует работу фабрики Gloria Jeans в оккупированном Луганске

Служба безопасности Украины начала расследование относительно работы фабрики российской фирмы Gloria Jeans в оккупированном Луганске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"СБУ в результате проверки нашла подтверждение информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Gloria Jeans", - говорится в сообщении.
Сообщается, что главная фабрика сети расположена в Луганске и продолжает работать, что может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной на неподконтрольной украинской власти территории, с уплатой налогов в пользу самопровозглашенных республик.
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Дальнейшая проверка будет проходить в рамках уголовного производства.