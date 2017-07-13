Ни одна страна ЕС не лишит Украину ее европейского выбора, – Порошенко

Президент Петр Порошенко во вступительной речи на саммите Украина-ЕС сделал намек на неприемлемость претензий отдельных государств к фразе о "европейских стремлениях" государства. Об этом сообщает Европейская правда.

Открывая саммит, Порошенко напомнил, что Украина уже сделала свой внешнеполитический выбор.

"Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам и ни одна страна мира не имеет право включать красный свет на этом пути. И ни одна нация не платила такую ​​высокую цену на этом пути", – заявил президент.

Порошенко не стал напрямую говорить о проблемах, которые появились во время согласования итоговой декларации саммита, но отметил недопустимость позиции политиков, которые ставят под сомнение европейский выбор Украины.

"При всем уважении к каждому лидеру институтов и государств ЕС я хочу подчеркнуть, что ни у кого нет никакого ни морального, ни политического права отступать от буквы и духа Соглашения об ассоциации, его цели, его смысла и его значения для украинского народа и для будущего нашего государства", – заявил Порошенко.

"Украина четко декларировала свое европейское стремление и европейский выбор. Мы никому это ни отдадим, и никто не имеет права у нас это забрать", – подчеркнул президент.

Напомним, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко проходит девятнадцатый Саммит Украина-Европейский Союз.

Делегацию ЕС представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также участвуют члены правительства Украины и члены ЕК.