Ощадбанк: После хакерской атаки активизировались телефонные мошенники

Злоумышленники говорят, что после кибератаки утеряны базы данных, и необходимо предоставить персональные данные

Ощадбанк заявил об активизации телефонного мошенничества после массированной хакерской атаки в Украине 27 июня 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, вроде базы потеряны, и нужно предоставить персональные данные для их восстановления", - говорится в сообщении.

В финучреждении отмечают, что сотрудники Ощадбанка никогда не звонят клиентам для получения персональных данных, а конфиденциальность всех банковских данных, в том числе клиентских, сохранена.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран