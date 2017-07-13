Тень Brexit не должна падать на отношения Украины с ЕС, – Порошенко

В перспективе Украина намерена присоединиться к таможенному союзу с ЕС и Шенгену

Выход Великобритании из Евросоюза не должен помешать солидарности европейского блока с Украиной. Об этом заявил президент Петр Порошенко после саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Европейская правда.

"Brexit не должен быть препятствием на пути расширения и укрепления Евросоюза и солидарности с Украиной. Как и тень Brexit ни в коем случае не должна падать на отношения Украины с ЕС", – сказал Порошенко.

Он добавил, что намерения Украины в перспективе присоединиться к таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка – это мощный стимул для реализации экономических и социальных реформ, увеличения инвестиций.

"Именно поэтому важно уже сегодня начать разработку дорожной карты для наших планов", – добавил президент.

Напомним, Украина инициирует проведение консультаций об установлении зоны свободной торговли с Великобританией после того, как страна выйдет из состава Европейского союза.