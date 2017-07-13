СМИ: Siemens утверждает, что в контракте прописан запрет на установку турбин в Крыму

В немецкой компании говорят, что не знали об истинных намерениях российского Технопромэкспорта

Немецкая компания Siemens заявляет, что в контракте, заключенном с российским ООО "Технопромэкспорт" есть позиции об обязательности использования турбин, изготовленных компанией, на Таманской ТЭС, а дополнительно - есть статья с запретом использовать турбин на территории Крыма. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники, которые знакомые с иском Siemens.

Согласно этим нормам, Siemens считает соглашение с "Технопромэкспорт" таким, что прикрывает другую сделку - о продаже турбин в Крым.

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Siemens подчеркивает - если им с самого начала было бы известно об истинных намерениях российской компании - сделка не состоялась бы. На этом основании немецкая компания просит суд расторгнуть соглашение, арестовав турбины и запретив их монтирования в Крыму.

Напомним, в четверг британское агентство Reuters сообщило о поставке в Крым еще двух турбин, которые похожи на те, что производит немецкий концерн Siemens. На прошлой неделе Reuters сообщил, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове, но на прошлой неделе стало известно, что Россия доставила их в оккупированный Крым, где президент Владимир Путин пообещал установить стабильное энергоснабжение.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

13 июля в Порту Феодосии в оккупированном Крыму заметили еще две газовые турбины, которые похожи на турбины Siemens.