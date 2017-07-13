Яндекс и Uber создают совместную компанию

Сервисы Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает РБК.

В новую компанию также перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

По условиям соглашения, Uber и Яндекс инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

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При этом в Uber заявили, что объединение с Яндексом в одну компанию не распространяется на Украину - сервис продолжит работу в Украине, как и раньше, передает 112 Украина.

"Бизнес Uber в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber "Центральная и Восточная Европа". Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине", - заявили в компании.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.