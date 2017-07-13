Верховная Рада одобрила новый закон о Конституционном суде

Закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №6427-д "О Конституционном Суде Украины". За документ проголосовали 245 парламентариев, передает Интерфакс-Украина.

Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

Согласно закону, в состав Конституционного суда входят 18 судей: по 6 судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины. Вместе с тем, КС получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.

Закон предусматривает, что в составе КС Украины действуют Большая палата, 2 сената и 6 коллегий. Они действуют как Конституционный суд в пределах, определенных данным документом.

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Согласно закону, формами обращения в КС являются конституционное представление, конституционное обращение и конституционная жалоба.

Конституционной жалобой, согласно документу, будет ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины закона или его отдельных положений, который применен в окончательном судебном решении. В случае принятия проекта закона, обращаться с конституционными жалобами смогут лица, которые считают, что примененный в окончательном судебном решении в их деле закон Украины или его положения противоречат Основному закону.

Авторы закона предлагают, чтобы судей назначали на 9 лет без возможности повторного назначения. Предполагается, что кандидатов в судьи КС будут отбирать на конкурсной основе. Конкурсные комиссии будут формироваться органами, которые назначают судей. На судей КС будет распространяться закон о государственной службе.

Судьей КС сможет быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, который на день назначения достиг 40 лет, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности не менее 15 лет. Кроме того, законом предусмотрен отбор судей КС на конкурсной основе.

Полномочия судьи будут прекращены после достижения им 70 лет. Прекращать полномочия судей КС будет сам Суд.

Закон предусматривает, что должностной оклад судьи КС устанавливается в размере оклада судьи Верховного суда. Вознаграждение судьи КС будет состоять из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в этой судебной инстанции.