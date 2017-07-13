Туск озвучил первые результаты действия ассоциации Украина-ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что торговая часть соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом уже увеличила взаимный товарооборот на 25%. Об этом он сказал в ходе совместной с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером пресс-конференции по итогам заседания саммита Украина-ЕС, передают Украинские новости.

"Два дня назад соглашение об ассоциации было ратифицировано, торговая часть этого соглашения уже увеличила торговлю на 25%", – сказал Туск.

По его словам, это позволит еще больше укрепить взаимоотношения между Украиной и ЕС.

В ходе пресс-конференции Туск передал Порошенко ратификационные грамоты.

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Он также сообщил, что Евросоюз не признает аннексию Крыма, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а санкции против России будут сохраняться до восстановления суверенитета Украины. Президент Евросовета также призвал стороны к полному выполнению Минских договоренностей и подчеркнул ответственность России за агрессию в отношении Украины.

Туск также призвал к освобождению всех незаконно удерживаемых политических заключенных.

Напомним, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко проходит девятнадцатый Саммит Украина-Европейский Союз.

Делегацию ЕС представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также участвуют члены правительства Украины и члены ЕК.