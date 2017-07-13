В Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Об этом сообщается на странице "Национального корпуса" в Facebook.

Полиция применила газовые баллончики.

"Между активистами Национального корпуса и полицейскими началась толкотня, полицейские применили газовые баллончики. Стычка началась после того, как полиция без объяснения причины вытолкнула из машины одного из водителей, который находился под Радой", - говорится в сообщении.

Активисты Нацкорпуса и Национальных дружин препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.















































Напомним, сегодня движение в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты националистических движений проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, перекрыто. В акции принимают участие около 500 человек. Активисты перекрыли въезды в парламент, время от времени они зажигают файеры.