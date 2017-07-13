Народные депутаты Егор Соболев и Олег Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон.

13 июля ряд депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.

Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением относительно незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег.

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Однако посреди выступления Ляшко депутат Егор Соболев, который был среди блокировщиков трибуны, начал вырывать микрофон у лидера "радикалов". После этого возле трибуны возникла потасовка между депутатами от Радикальной партии и "Самопомощи".

В конце концов Ляшко все же дали возможность выступить.

После выступления он покинул трибуну, а депутаты от "Самопомощи" продолжили блокировать трибуну.