У НАТО и РФ фундаментальные разногласия по Украине, – Столтенберг

На заседании Совета Россия-НАТО сегодня, 13 июля, в Брюсселе обсуждали три ключевых вопроса: ситуацию в Украине, Афганистане и прозрачность и уменьшение рисков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи, передает Европейская правда.

"Диалог может быть сложным, но он имеет важное значение, и во времена напряженности, такие как сейчас, особенно важно оставлять каналы коммуникации открытыми", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в отношении ситуации в Украине союзники по НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия.

"Крымский вопрос и конфликт на востоке Украины остаются точками несогласия, тяжелое вооружение до сих пор не выведено из зоны конфликта. Минские соглашения дают наилучшие шансы для разрешения конфликта, но они должны быть реализованы, а наблюдателям ОБСЕ необходимо дать возможность беспрепятственно действовать", – сказал Столтенберг.

Напомним, во время визита в Киев 10 июля Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков.