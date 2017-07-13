Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Кабмин вдвое увеличил компенсацию аграриям-заемщикам

Кабмин вдвое увеличил компенсацию аграриям-заемщикам

Кабмин вдвое увеличил компенсацию аграриям-заемщикам
Иллюстративное фото

До недавнего времени частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ

13.07.17 106
000

12 июля на заседании правительства было принято постановление, которым внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.  

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.  

"В рамках реализации программ господдержки был усовершенствован механизм удешевления кредитов. В частности, вдвое увеличен размер частичной компенсации процентной ставки для малых и средних аграриев-заемщиков. В этом году на эту программу предусмотрено 300 млн грн ", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.  

До сих пор частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ. Внесенные изменения увеличивают такую компенсацию вдвое (100% учетной ставки НБУ) для малых и средних агропроизводителей.  

Кроме того, решением правительства предоставлена возможность заемщикам получать государственную поддержку по кредитам, которые привлекаются в 2017 году без определения предельной границы процентных ставок за пользование кредитами. При этом ограничения по кредитам, которые привлекались в 2015 и 2016 годах, остаются неизменными.

Напомним, в Нацбанке анонсировали создание кредитного реестра.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина приняла Стратегию миграционной политики до 2025 годаВ протестующих под Кабмином врезался автомобильКабмин одобрил передачу в концессию двух госаэропортов, в будущем

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2486
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5933
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23100
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3297
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1448
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2525
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1309
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4437
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1326
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2401
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 9549 / 10862
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 4078 / 4442
  3. Американские конвертопланы прилетели в Украину 3885 / 4316
  4. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 3413 / 3952
  5. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 3204 / 3642
  6. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 3071 / 3430
  7. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 2807 / 3119
  8. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 2557 / 2923
  9. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 2376 / 10344
  10. В Одессу прибыли американские Poseidon 2191 / 2501
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 33 / 10862
  2. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 24 / 1389
  3. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 11 / 2066
  4. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 10 / 4059
  5. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10 / 23100
  6. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 10 / 3642
  7. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3430
  8. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 8 / 3119
  9. Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак 7 / 1388
  10. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 7 / 2923
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.