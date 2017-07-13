Кабмин вдвое увеличил компенсацию аграриям-заемщикам

До недавнего времени частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ

12 июля на заседании правительства было принято постановление, которым внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В рамках реализации программ господдержки был усовершенствован механизм удешевления кредитов. В частности, вдвое увеличен размер частичной компенсации процентной ставки для малых и средних аграриев-заемщиков. В этом году на эту программу предусмотрено 300 млн грн ", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

До сих пор частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ. Внесенные изменения увеличивают такую компенсацию вдвое (100% учетной ставки НБУ) для малых и средних агропроизводителей.

Кроме того, решением правительства предоставлена возможность заемщикам получать государственную поддержку по кредитам, которые привлекаются в 2017 году без определения предельной границы процентных ставок за пользование кредитами. При этом ограничения по кредитам, которые привлекались в 2015 и 2016 годах, остаются неизменными.

Напомним, в Нацбанке анонсировали создание кредитного реестра.