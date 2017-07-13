В парламенте зарегистрировали проект решения об отмене закона о Конституционном суде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене сегодняшнего решения парламента о принятии в целом как закона законопроекта о Конституционном суде Украины (№6427-д-П).
Об этом сообщается на сайте парламента.
Автором проекта постановления является внефракционный депутат Юрий Левченко.
Как известно, глава парламента не может подписать принятый закон, пока не будет рассмотрен и отклонен зарегистрированный проект постановления об отмене решения о принятии закона.
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Напомним, Верховная Рада сегодня приняла закон "О Конституционном Суде Украины".
Закон определяет порядок организации и деятельности Конституционного суда, статус судей Конституционного суда, основания и порядок обращения в него, процедуру рассмотрения им дел и выполнения его решений.