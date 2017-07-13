Аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair

Аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин на странице в Facebook.

"Я убежден, что удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов. Я единогласен с премьер-министром в том, что лоукост компании должны прийти на украинский рынок, и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу. Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал Рябикин.

Напомним, 10 июля лоукостер Ryanair объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Гендиректор заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал Владимир Омелян, обвинив главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора и заявив, что 12 июля вынесет на заседание правительства представление об увольнении Рябикина. Однако публично, в ходе открытой части заседания, министр этого делать не стал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.