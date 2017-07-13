Россия испугается прямой конфронтации, поскольку знает, что не переживет ее, - Волкер

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер сделал громкое заявление.

Как сообщают мировые СМИ, со ссылкой на Die Presse, Волкер заявил что "России больше нельзя ничего прощать и нужно вести себя с ней жестко".

"Я убежден, что Россия испугается прямой конфронтации, поскольку она знает, что не переживет ее", - заявил спецпредставитель США в Украине.

По его мнению, всеобъемлющая поддержка Украины соответствует американским национальным интересам и является вопросом безопасности США.

"Это безумие. Это военный конфликт. И там будет военное решение. Вопрос заключается лишь в том, каким оно будет", - отметил Волкер, отметив важность предоставления официальному Киеву военной помощи.

Напомним, Вашингтон передал Киеву $25 млн для помощи в сфере безопасности.