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Рада изменила госбюджет-2017

Рада изменила госбюджет-2017
Верховная Рада Украины / Фото из открытых источников

Депутаты распределили сверхплановые поступления

13.07.17 990
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

"За" принятие законопроекта №6600 проголосовали 226 депутатов, что составляет необходимый минимум голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы и доходы государственного бюджета Украины в 2017 году увеличиваются на 26 миллиардов гривен, в том числе по общему фонду – на 25 миллиардов.

Предполагается установить доходы госбюджета на уровне 757 миллиарда гривен, расходы – 827,14 миллиарда, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 миллиарда.

Закон увеличивает расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на 30%, или на 14,1 миллиарда гривен, – до 61,174 миллиарда, а расходы на оборону и безопасность государства – на 2,663 миллиарда.

"Одни из ключевых вопросов, которые были урегулированы во время подготовки законопроекта ко второму чтению, - увеличение по специальному фонду конфискованных средств почти на 11 миллиардов гривен, из распределения на программы обороны и безопасности - почти 6 миллиардов гривен, на дороги - 1 миллиард гривен, развитие системы здравоохранения в сельской местности - 4 миллиарда гривен, увеличение расходов на нацбезопасность и оборону с учетом последнего решения СНБО, на социально-экономическое развитие территорий - 1 миллиард гривен", - сказал представитель бюджетного комитета Рады Александр Горбунов, представляя законопроект.

Кроме того, на создание жилья для детских домов семейного типа предусмотрено увеличение финансирования на 200 миллионов гривен, расходы на образование увеличены на 186,1 миллиона. На лечение граждан  за рубежом дополнительно выделили 16 миллионов гривен.

Напомним, в Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году.

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