Протестующие во главе с Волынцом забаррикадировались в Минздраве и объявили голодовку

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец вместе с другими ее представителями забаррикадировались в здании Минздрава и требуют не ставить на голосование медицинскую реформу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Белом зале Минздрава проводим переговоры с представителями министерства. Требуем выполнения требований КСПУ от 13 июля, основные – отставка министра и отмены реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев! Объявили голодовку", – сообщил он.

Позже он дописал, что к голодовке присоединились представители свободных профсоюзов.

"Если власть нас не слышит, мы будем действовать активнее. Мы размещаем стачком в стенах Минздрава на условиях, предусмотренных законом. Вокруг здания министерства разворачиваем палаточный городок. Помещение не будут освобождены и голодовка будет продолжаться до тех пор, пока депутаты не откажутся от голосования за медреформу", – заявил Михаил Волынец.

На данный момент представители профсоюзов Волынца находятся в здании министерства, ожидая выполнения их требований.

Напомним, Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы.