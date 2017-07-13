Поляков и Розенблат не явились в ГПУ

С обоими депутатами было заранее договорено, что они явятся в ГПУ для вручения им подозрений

Депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат, которых лишили депутатской неприкосновенности, не явились в условленное время в Генпрокуратуру для вручения им подозрений.

Об этом сообщила liga.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, с обоими депутатами было заранее договорено, что они явятся в ГПУ для вручения им подозрений в 14:30.

Однако Поляков приехал в 9 утра, "устроил небольшой цирк, чтобы написать пост в Facebook о том, что его здесь в 9 утра никто не ждет", отметила Сарган.

Также она сообщила, что в 14:15 позвонил Розенблат и сказал, что он физически не может выйти из здания парламента, так как он заблокирован протестующими.

Сарган отметила, что "как только будет возможность, либо он выйдет, либо мы приедем... Будет ли вручено подозрение в парламенте, еще пока не знаем, вопрос решается".

Напомним, ГПУ намерена объявить подозрение Кернесу.