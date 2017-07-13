Проект пенсионной реформы принят в первом чтении

Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект пенсионной реформы за основу.

За принятие законопроекта №6614 за основу на заседании парламента во вторник проголосовали 282 депутата из 226 минимально необходимых.

"Если мы сейчас не проголосуем в первом чтении, отложим на сентябрь, это значит, что с 1 октября повысить пенсии мы не сможем. Я вам обещаю, что все эти предложения, которые сейчас звучали, в частности, о реестре получивших социальную помощь, об отмене повышенной ставки ЕСВ, об аудите Пенсионного фонда найдут свое отражение в законе ко второму чтению", - заявил министр соцполитики Андрей Рева.

Напомним, правительственный проект пенсионной реформы предусматривает проведение так называемого осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.

Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.