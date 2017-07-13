Украинский солдат получил год дисбата

В Житомире суд приговорил военнослужащего срочной службы за самовольное оставление воинской части на 1 год содержания в дисциплинарном батальоне.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона майор юстиции Алексей Рыхлюк, сообщает УНИАН.

"Военнослужащий-срочник одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Житомирской области, имея целью уклониться от конституционного долга, связанного с защитой Родины, без разрешения соответствующих командиров и другим уважительным причинам в конце июля 2016 года покинул территорию военной части. Почти 8 месяцев солдат-срочник уклонялся от прохождения военной службы", - рассказал Рихлюк.

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Таким образом, солдат совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

До вступления приговора в законную силу, военнослужащий будет находиться под стражей на гауптвахте Житомирского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Напомним, украинский военный хотел "закосить" от службы с помощью самострела.