Жители Севастополя подали жалобу в ЕСПЧ на отъем земли оккупационными властями

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению коллективную жалобу десяти жителей Севастополя, членов дачного кооператива "Дружба-9", на решения городских судов об изъятии земельных участков.

Об это сообщает "Новая газета".

В своей жалобе в ЕСПЧ севастопольцы указывают, что их лишили земли на том основании, что ее выдала городская государственная администрация Севастополя, тогда как, по мнению российского суда, землей в украинский период должен был распоряжаться городской совет. Кроме того, суд посчитал, что земля была выдана по поддельному госакту.

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Эти доводы суда в своей жалобе в Страсбург севастопольцы называют необоснованными. Они отмечают, что по факту обнаружения второго госакта Следственным комитетом РФ два года назад возбуждалось уголовное дело, однако оно так и не дошло до суда. Сам факт возбуждения уголовного дела, пишут люди, не доказывает ничего.

Жалоба может быть рассмотрена Европейским судом в течение 3-6 месяцев.

В адвокатском сообществе Севастополя шансы жителей города выиграть у правительства в ЕСПЧ оценивают, как высокие.

Отмечается, что оккупационное правительство города за последние полгода в 15 раз увеличило число исков к собственникам городской земли. Если в январе 2017-го их было 261, то в июле стало 3805.

Напомним, количество исков, поданных Украиной в ЕСПЧ, составляет 18,7 тысяч.