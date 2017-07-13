Казнить, нельзя помиловать. Как Рада лишала неприкосновенности Михаила Добкина

Голосование за лишение иммунитета Добкина стало тем случаем, когда депутатский долг, игра на публику и ненависть к персоне одного из главных действующих лиц бывшей Партии регионов слились в один гремучий коктейль

Михаил Добкин стал первым из своих коллег, кого парламент на этой неделе не только лишил депутатского иммунитета, но и разрешил арестовать. Решение парламента не стало для Добкина неожиданностью. Еще на заседании регламентного комитета, состоявшемся накануне (комитет, напомним, одобрил представление на привлечение его к ответственности, но отклонил просьбу ГПУ о задержании и аресте), политик заявил, что не сомневается в поддержке депутатами всех трех представлений генпрокурора Юрия Луценко. Поэтому утром в четверг Добкин приехал в парламент уже с "тревожным чемоданчиком", по крайней мере так депутат заявил журналистам. Впрочем, если он и опасался, что наручники на него наденут уже в здании ВР, то напрасно: как заявил позже Луценко, арест Добкина возможен только по решению суда.

Дело против бывшего мэра Харькова схоже с делом Олеся Довгого. Как и экс-секретаря киевского горсовета, его обвиняют в махинациях с землей. По версии следствия, в 2008 году Добкин содействовал передаче земельных участков общей площадью 77 гектаров двум жилищно-строительным кооперативам – "Авантаж" и "Житлобуд-1". Земля была передана решениями сессии горсовета. Незаконность происшедшего, по мнению прокуратуры, состоит в том, что эти юрлица фактически являлись полноценными строительными компаниями, а кооперативами назвались для того, чтобы не платить за полученные участки 6,5% стоимости. Оценочная стоимость переданной земли составляет 226 млн грн, именно в такую сумму следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями городского головы харьковской громаде. Как заявил Юрий Луценко, следствие ведется с 2014 года и в нем также фигурирует нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес. Именно в Харькове, по мнению генпрокурора, была придумана и реализована схема разворовывания земли через жилищно-строительные кооперативы, которая потом "расползлась" по всей стране.

Впрочем, у Михаила Добкина своя версия событий. По его словам, на выделенной тогда земле было построено более 50 многоэтажных жилых домов, квартиры в которых переданы на баланс города. "Авантаж" и "Житлобуд-1" - это уважаемые в городе компании с многолетней историей, которые выбрали форму управления "кооператив", что не является нарушением закона", – уверен Добкин. Еще один контраргумент депутата — в деле нет потерпевших, а ни одно из преступных, по версии следствия, решений горсовета не было оспорено в суде.

По версии следствия, Добкин содействовал незаконной передаче земельных участков общей площадью 77 гектаров двум жилищно-строительным кооперативам

Достаточно ли оснований для привлечения Добкина к ответственности, парламент решал на вечернем заседании в четверг. Уже с утра под зданием Рады происходили митинги и стычки с полицией представителей "Руха новых сил", "Свободы", "Национального корпуса", "Автомайдана" и других организаций, требовавших лишить иммунитета Добкина и отменить депутатскую неприкосновенность как таковую. С аналогичными требованиями блокировали трибуну Рады депутаты "Свободы", "Самопомощи", а также "еврооптимисты". Также они требовали голосования за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности "свободовца" Юрия Левченко, хотя на тот момент документ даже не был зарегистрирован в парламенте.

К 17 часам, когда в Раду прибыли Юрий Луценко и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, зал, как раз закончивший дискуссии вокруг закона о внесении изменений в госбюджет, был накален до предела. Спикер Андрей Парубий предпринял попытку убедить депутатов рассмотреть сначала пенсионную реформу, а уже потом перейти к вопросу Добкина, но большинство было настроено не откладывать дело в долгий ящик.

Сам Михаил Добкин заметно нервничал. Сняв пиджак, он стоял, непрерывно покачиваясь, возле своего депутатского кресла. Рядом постоянно находились его брат Дмитрий и близкий друг Нестор Шуфрич, который сопровождал Добкина и на заседании регламентного комитета.

Юрий Луценко начал свое выступление со слов благодарности депутатам, которые поддержали прошлые представления на привлечение к ответственности своих коллег. "Знаю, что сегодня в обществе звучит много негативных заявлений относительно процесса, который происходит в Верховной Раде. Много людей недовольны принимаемыми решениями. Тем не менее, процесс отмены касты неприкосновенных пошел. Возможно, не так быстро, как хотелось бы радикалам, и, возможно, не так быстро, как хотелось бы мне. Но еще год назад представить, что правящая коалиция голосует за лишение иммунитета своих депутатов, было невозможно. Совместными усилиями мы восстановим закон и справедливость в этой стране", - заявил Луценко.

Далее слово взял Михаил Добкин. "Вчера благодаря прямой трансляции заседания регламентного комитета миллионы людей могли убедиться в предвзятости и некомпетентности предъявленных мне обвинений. На каждое их обвинение я предоставил свое объяснение, подкрепленное документально. Генеральный прокурор обвинял меня только словами, не предоставив ни одного документа, ни одного доказательства нарушения закона. Я понимаю, что политическая конъюнктура сегодня такова, что нужно кого-то принести в жертву. Не очень приятно, когда это может коснуться тебя. Но это почетно, если такие действия исходят от власти, которая пытаясь удержаться зубами и когтями, строит из себя борцов с коррупцией", - сказал депутат.

Последовавшее затем обсуждение кипело эмоциями. В защиту Добкина высказались только представители Оппозиционного блока и "Видродження". Александр Вилкул заявил, что в то время, как виновные в убийствах журналистов и в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года остаются не найденными, ГПУ преследует оппозиционного депутата по вопросам, которым уже 9 лет. "Создается опаснейший прецедент, когда любого мэра или депутата местного совета можно подвесить на 10 лет вперед. Это удар по местному самоуправлению", - сказал Вилкул. Валерий Писаренко ("Видродження") заявил, что знает Добкина как одного из лучших мэров Украины. "Кто потерпевший в этом деле? Их нет. Где земля? Она возвращена в коммунальную собственность. Там живут тысячи харьковчан", - отметил депутат.

288 депутатов одобрили привлечение Михаила Добкина к ответственности, 250 — задержание и 242 — возможный арест

А вот представитель "Народного фронта" Игорь Гузь не выбирал выражений. "Мне жаль, что этого мудака и подонка мы не судим за то, что во время Майдана он стоял под российским триколором! За это должны судить его и таких, как он", - кричал депутат, не обращая внимания на призывы вице-спикера Ирины Геращенко использовать парламентскую лексику. "Вот фото, где Добкин и Кернес стоят на митинге под российскими флагами, - вторил ему депутат от "Самопомочи" Роман Семенуха, показывая фото с трибуны. - Они организовывали эшелоны титушек в Киев, они напрямую призывали к свержению конституционного строя. За это они должны быть наказаны".

"Юрий Виталиевич, ваш сын был в АТО, - обратился к генпрокурору Владимир Парасюк. - Ваш сын съел свою ложку войны. И эту войну привел он!" - указал Парасюк на Добкина. Нардеп также вспомнил печальную судьбу сыновей Виктора Януковича и Анны Герман. "Посмотрите, что происходит с детьми "регионалов". "Завтра" не обмануть. Сегодня ты при власти, а завтра можешь потерять все", - сказал Парасюк и призвал проголосовать за лишение неприкосновенности и арест Добкина "в память о погибших на Майдане и в АТО".

"Я благодарен всем выступавшим депутатам, - сказал в заключительном слове Михаил Добкин. - Благодаря этим выступлениям, уже ни у кого не осталось сомнений, что претензии ко мне сугубо политические и к экономике не имеют никакого отношения. Я имел честь работать харьковским городским головой, свою честь на свободу я не променяю. Голосуйте, принимайте любое решение, а там посмотрим".

Решение никого не удивило: 288 депутатов одобрили привлечение Михаила Добкина к ответственности, 250 — задержание и 242 — возможный арест. "За" проголосовали представители всех фракций, кроме Оппозиционного блока. Впрочем, один голос от Оппоблока был — самого Добкина.

Сразу после оглашения результатов нардеп снял с шеи золотую цепь с кулоном и отдал брату. В 14:00 пятницы, как объявил с парламентской трибуны Юрий Луценко, Михаил Добкин должен явиться в Генеральную прокуратуру.

Очевидно, что далее нас ожидает продолжение противостояния экс-мэра Харькова и ГПУ в суде. Кстати, дело по обвинению Михаила Добкина в посягательстве на территориальную целостность Украины (по мотивам тех самых событий, которые вспоминали депутаты с патриотической позицией) было закрыто в августе 2014 года при генеральном прокуроре Виталии Яреме.