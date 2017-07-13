В украинской армии уже есть 28 "натовских" подразделений

По стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины, на текущий момент, подготовлено 28 полноценных боевых подразделений.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В подготовке боевых подразделений ВСУ были задействованы инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши.
В ведомстве сообщили, что с начала года в ВСУ отработано 150 стандартов коллективной (индивидуальной) подготовки и введена в действие "Единая электронная база стандартов подготовки и методических материалов для войск".
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В 2017 году по новым стандартам проведено 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятия боевой подготовки.
Кроме этого, на полигонах Вооруженных сил состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в которых приняли участие силы и средства других военных формирований и правоохранительных органов.
При этом к 2020 году Украина намерена привести свои вооруженные силы в полную совместимость с силами НАТО.
Напомним, по Крещатику пройдут иностранные военные.