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Главная » Страна » Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн

Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн

Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн

И это всего на три месяца

13.07.17 228
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выделило из госбюджета более 100 миллионов гривен на финансирование уставной деятельности шести политических партий, представленных в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Деньги выделяются для партийной работы на третий квартал 2017 года.

В частности, 28,44 млн грн получила партия "Народный фронт", 28,02 млн грн – "Блок Петра Порошенко", 14,1 млн грн – "Самопомощь", 12,12 млн грн – "Оппозиционный блок", 9,56 млн грн – "Радикальная партия" и 7,3 млн грн – "Батькивщина".

Также сообщается, что "Самопомощь" дополнительно получила 11,06 млн грн госфинансирования в связи с тем, что в партии соблюдается гендерное равенство и число ее членов одного пола не превышает двух третей от общего количества.

Отметим, финансирование уставной деятельности партии за счет госбюджета предоставляется ежеквартально, в размере 25% от общего размера ежегодного госфинансирования.

Напомним, НАПК определило должности с высоким коррупционным риском

 

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