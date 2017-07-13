Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн

И это всего на три месяца

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выделило из госбюджета более 100 миллионов гривен на финансирование уставной деятельности шести политических партий, представленных в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Деньги выделяются для партийной работы на третий квартал 2017 года.

В частности, 28,44 млн грн получила партия "Народный фронт", 28,02 млн грн – "Блок Петра Порошенко", 14,1 млн грн – "Самопомощь", 12,12 млн грн – "Оппозиционный блок", 9,56 млн грн – "Радикальная партия" и 7,3 млн грн – "Батькивщина".

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Также сообщается, что "Самопомощь" дополнительно получила 11,06 млн грн госфинансирования в связи с тем, что в партии соблюдается гендерное равенство и число ее членов одного пола не превышает двух третей от общего количества.

Отметим, финансирование уставной деятельности партии за счет госбюджета предоставляется ежеквартально, в размере 25% от общего размера ежегодного госфинансирования.

Напомним, НАПК определило должности с высоким коррупционным риском