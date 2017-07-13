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Главная » Страна » На строительстве "Стены" похищено 100 млн грн

На строительстве "Стены" похищено 100 млн грн

На строительстве "Стены" похищено 100 млн грн
Иллюстративное фото

Досудебное расследование продолжается

13.07.17 99
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Генеральная прокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения бюджета на сумму более 100 млн грн при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена").

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, выявлена преступная схема растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины.

"В течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Госпогранслужбы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

На данный момент следователи уже изъяли доказательства, которые подтверждают причастность должностных лиц Госпогранслужбы и отдельных предприятий к хищениям.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Черниговщине чиновники разворовали деньги на "Стену", – прокуратура.

 

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