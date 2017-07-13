У запорожской пенсионерки обнаружилось два миллиона гривен

В Запорожье мужчина ограбил 78-летнюю женщину на 2,5 млн гривен, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

По информации правоохранителей, в квартиру пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в беду. Чтобы избежать уголовной ответственности, которая якобы грозит сыну женщины, мужчина требовал у нее деньги. Пенсионерка впустила его в квартиру и начала доставать деньги. Но грабитель выхватил все сбережения и скрылся.

"Женщина стала кричать, ее услышали соседи, которые и вызвали полицию. Со слов сына потерпевшей, который впоследствии прибыл на место, злоумышленник украл 160 тысяч гривен, 82 тысячи американских долларов и 3 тысячи евро", – говорится в сообщении.

От жильцов дома правоохранители узнали, что грабитель все еще находится в доме. Полиция обнаружила вора на чердаке. У задержанного инспекторы обнаружили пакет с деньгами. Во время попытки скрыться грабитель повредил себе голову. Так что полицейским пришлось оказывать ему медицинскую помощь.

Напомним, золотую монету стоимостью $4 млн похитили при помощи топора и тачки.