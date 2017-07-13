Герой Украины Владимир Жемчугов, который провел в плену боевиков "ЛНР" 10 месяцев, обратился к матери взятого в плен российского военнослужащего Виктора Агеева.

Жемчугов рассказал о жутких условиях в плену боевиков, но заверил Светлану Агееву, что ее сын находится в нормальных условиях.

"Там, где он сидит, в украинской тюрьме, к нему относятся нормально, вы можете написать ему письмо, отправить передачу", - отметил ветеран АТО.

"У меня не было ничего. Мне дали только вонючий старый матрас и порванную вонючую подушку. Когда первый волонтер принес еду и начали накладывать кашу, у меня не было даже тарелки, чтобы взять еды. У меня на теле были гноящиеся раны, и я каждое утро стучал в дверь и говорил охранникам, чтоб меня показали врачу. Первую операцию по удалению осколков сделали только через месяц", - поделился воспоминаниями о проведенном времени в плену Жемчугов.

Он заверил Светлану Агееву, что ее сына не убьют и он не вернется домой инвалидом.

Напомним, Порошенко попросили помиловать задержанного российского контрактника (видео).