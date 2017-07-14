АТО: двое бойцов получили ранения вблизи Марьинки

За прошедшие сутки противник 29 раз нарушил перемирие в Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении около 20 и 21 часа боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкино, Гнутово. В это же время преступники из 82 миллиметровых минометов били по Новомихайловке.

Кроме того, с 20 и до 22 чесов опорные пункты вблизи Марьинки обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения.

Горячее всего на Донецком направлении было вблизи Авдеевки. Здесь, начиная с 21 часов и почти до 23, бандформирования со стороны Спартака, Ясиноватой, Минерального 5 раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам. Также обстрел наших позиций зафиксирован в районе шахты Бутовка.

На Луганском направлении после 19 часов под вражеским огнем оказались поселка Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское.