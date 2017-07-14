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Константиновский решил сложить депутатский мандат

Константиновский решил сложить депутатский мандат
Вячеслав Константиновский / Фото из открытых источников

Полит решил вернуться в бизнес

14.07.17 431
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Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата народного депутата. Об этом он сообщил на Facebook  вечером 13 июля.

"Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", - написал Константиновский.

Константиновский пообещал Верховной Раде успехов в реформировании стран и объявил о своем желании вернуться в бизнес.

"Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским. Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", - написал политик.

Напомним, Вячеслав Константиновский, выдвинутый партией "Народный фронт", выиграл выборы в Верховную Раду по одномандатному округу №220 в Киеве. Константиновский набрал 32,47% голосов избирателей, обогнав самовыдвиженца Дмитрия Гордона с 25,36% голосов. 

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