Константиновский решил сложить депутатский мандат

Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата народного депутата. Об этом он сообщил на Facebook вечером 13 июля.

"Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", - написал Константиновский.

Константиновский пообещал Верховной Раде успехов в реформировании стран и объявил о своем желании вернуться в бизнес.

"Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским. Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", - написал политик.

Напомним, Вячеслав Константиновский, выдвинутый партией "Народный фронт", выиграл выборы в Верховную Раду по одномандатному округу №220 в Киеве. Константиновский набрал 32,47% голосов избирателей, обогнав самовыдвиженца Дмитрия Гордона с 25,36% голосов.