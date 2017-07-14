В НАБУ говорят о дезинформации Юнкера: антикоррупционному суду нет альтернативы

Создание антикоррупционных палат не только не решит, но еще и усложнит борьбу с коррупцией

В НАБУ считают, что заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о создании специальной антикоррупционной палаты вместо антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАБУ.

"Вероятно, заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Евросоюз считает достаточным создание специальной антикоррупционной палаты, является следствием целенаправленной дезинформации по отношению к европейским партнерам Украины", - заявляет бюро.

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В НАБУ настаивают, что альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда пока нет.

"НАБУ убеждено: создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционеров, но и углубит ее. По имеющимся данным, сейчас в судах первой инстанции не хватает более 2500 судей. Если много судов первой инстанции на сегодняшний день не в состоянии обеспечить формирование коллегии из трех следственных судей для рассмотрения дел, переданных НАБУ, непонятно, каким образом они смогут сформировать отдельные антикоррупционные палаты. Неясно также, каким образом будет обеспечен отбор в палаты профессиональных судей, незапачканных коррупцией. Кроме того, при создании антикоррупционной специализации на уровне местных и апелляционных судов довольно высок риск появления традиционных местных коррупционных связей и "кланов", - говорится в заявлении.

НАБУ отмечает, что создание отдельного Высшего антикоррупционного суда является быстрым, эффективным и законным способом решения проблемы отсутствия приговоров в отношении коррупционеров высшего звена и необходимым условием для успешной борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, 13 июля президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.