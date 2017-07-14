Вчера, 13 июля, в Харькове возле ТРЦ "Караван" на Алексеевке правоохранители со стрельбой задержали двоих мужчин. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Инцидент произошел около 19:30 на парковке ТРЦ. По словам свидетелей, к двум мужчинам (один из них был неславянской внешности) подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю. Один из мужчин попытался убежать, но был остановлен выстрелом в ногу.

"После этого тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое других достали оружие и приказали лечь на землю. После этого бородатый отошел от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы, "бегун" упал", - рассказал один из очевидцев.

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Правоохранители на месте инцидента сообщили журналистам, что в результате спецоперации были задержаны два террориста "Исламского государства". В СБУ Харьковской области сказали, что сотрудниками управления был задержан преступник, который пребывал в международном розыске. Информация по второму задержанному уточняется.