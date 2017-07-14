В поселке Брюховичи около Львова неизвестные бросили на территорию монастыря пять бутылок с зажигательной смесью. Огнем поврежден фасад дома, двадцать жителей монастыря обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В Шевченковский отдел полиции 14 июля в 00.19 поступило сообщение о том, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживает тридцать человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелась. Одна бутылка со смесью не разбилась.

В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились двадцать жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого из них не госпитализировали. Огнем поврежден фасад дома и два окна на первом и втором этажах.

Фото: lv.npu.gov.ua