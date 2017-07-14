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Европарламентарии удивлены заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине

Европарламентарии удивлены заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине
Европарламент / Фото из открытых источников

Создание Высшего антикоррупционного суда уже предусмотрено действующим законодательством Украины

14.07.17 101
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В Европейском парламенте были удивлены заявлению главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера про согласие на создание антикоррупционной палаты вместо вместо отдельного антикоррупционного суда в Украине. Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс в Twitter, передает РБК-Украина.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине? Удивленна прочитать, что президент Еврокомиссии Жана-Клод Юнкер на это согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - заявила Хармс.

В свою очередь, Центр борьбы с коррупцией сообщил, что заявление Юнкера не отразилось на официальном пресс-релизе саммита и было вероятно предварительным. Кроме того, в Центре подчеркнули, что создание Высшего антикоррупционного суда уже предусмотрено действующим законодательством Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о заявлении Юнкера, что в Украине нужно создать антикоррупционную палату судей. "Мы настаиваем на создании антикоррупционной палаты, а не отдельного антикоррупционного суда", – сказал Жан-Клод Юнкер.

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