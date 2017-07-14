Нафтогаз собирается купить антикоррупционные услуги

Нафтогаз Украины объявил тендер на закупку услуг по проведению финансовых и антикоррупционных расследований. Об этом сообщает пресс-служба компания.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 26 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 14 августа 2017 года.

"С целью выявления и обезвреживания неправомерных действий, в том числе и предотвращения экономического мошенничества НАК "Нафтогаз Украины" объявляет открытые торги на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований (Forensic accountant)", - сообщает Нафтогаз.

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Компания хочет, чтобы победитель тендера до 31 декабря 2018 года провел расследования относительно подозрительных операций, фальсификации финансовой отчетности, нарушений нормативно-правовой базы, взяточничества и коррупции, ненадлежащих бизнес-отношений, незаконного присвоения активов, конфликта интересов.

"Ожидается, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции и совершенствованию бизнес-процессов в Нафтогазе", - говорится в сообщении.

Среди требований к потенциальным участникам тендера - наличие работников соответствующей квалификации, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в т.ч. на территории ЕС или США и на территории Украины.

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Кроме того, участник должен подтвердить наличие должным образом оборудованного офиса/офисов на территории стран ЕС, один из которых должен быть расположен на территории Великобритании.