Киевский предприниматель получил 5 лет условно за финансирование боевиков

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно киевского предпринимателя за финансирование боевиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

"Шевченковский районный суд города Киева признал жителя столицы виновным в финансировании терроризма", - говорится в сообщении.

Установлено, что выходец из Донецкой области, который занимался в Киеве предпринимательской деятельностью, периодически передавал деньги на временно оккупированную территорию для одного из боевиков террористической организации.

При этом злоумышленник использовал схему неформальных финансовых взаиморасчетов, которая позволяла ему скрыто осуществлять денежные переводы, без физического перемещения денег через линию разграничения.

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Сотрудники СБУ пресекли незаконную деятельность спонсора террористов, задержав его в марте этого года. Злоумышленник признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 2 года.