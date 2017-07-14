Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киевский предприниматель получил 5 лет условно за финансирование боевиков

Киевский предприниматель получил 5 лет условно за финансирование боевиков

Киевский предприниматель получил 5 лет условно за финансирование боевиков
Фото: depo.ua

Злоумышленник признал свою вину

14.07.17 124
000

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно киевского предпринимателя за финансирование боевиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

"Шевченковский районный суд города Киева признал жителя столицы виновным в финансировании терроризма", - говорится в сообщении.

Установлено, что выходец из Донецкой области, который занимался в Киеве предпринимательской деятельностью, периодически передавал деньги на временно оккупированную территорию для одного из боевиков террористической организации.

При этом злоумышленник использовал схему неформальных финансовых взаиморасчетов, которая позволяла ему скрыто осуществлять денежные переводы, без физического перемещения денег через линию разграничения.

Сотрудники СБУ пресекли незаконную деятельность спонсора террористов, задержав его в марте этого года. Злоумышленник признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 2 года.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Малайзия надеется узнать имена виновных в крушении рейса МН17 до конца годаАТО: двое бойцов получили ранения вблизи МарьинкиГерой Украины пообещал матери российского контрактника, что ее сын вернется домой

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2700
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 6399
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23514
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3489
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1576
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2662
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1369
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4660
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1367
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2513
  1. Американские конвертопланы прилетели в Украину 3954 / 4449
  2. Под Радой произошли столкновения 3237 / 3530
  3. Украинский солдат получил год дисбата 2599 / 2974
  4. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 2028 / 2335
  5. Протестующие во главе с Волынцом забаррикадировались в Минздраве и объявили голодовку 1892 / 2140
  6. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 1848 / 10969
  7. У запорожской пенсионерки обнаружилось два миллиона гривен 1842 / 2330
  8. Казнить, нельзя помиловать. Как Рада лишала неприкосновенности Михаила Добкина 1759 / 2611
  9. В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века 1744 / 1995
  10. Депутаты Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны парламента 1734 / 1925
  1. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 13 / 2335
  2. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 12 / 5051
  3. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 12 / 1625
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 11 / 1599
  5. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 7 / 10969
  6. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 7 / 1070
  7. Ощадбанк: После хакерской атаки активизировались телефонные мошенники 6 / 1040
  8. Аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair 6 / 669
  9. Евросоюз изменил официальную позицию по антикоррупционному суду в Украине 5 / 370
  10. Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн 5 / 348
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.