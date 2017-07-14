Климкин рассказал, почему Украина не пошла на введение визового режима с РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны решил не вводить визовый режим с Россией. Об этом он рассказал в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата, передает LB.ua.

"План на будущее - это утвержденное СНБО решение о создании интегрированной системы. Не отдельного шага, как бы кому-то хотелось, а системы, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, эффективный контроль передвижения по территории Украины и другие мероприятия. Эта система будет внедряться постепенно, стадия за стадией", - рассказал он в ответ на вопрос, когда будет введен визовый режим с Россией.

По его словам, введение виз не даст необходимого эффекта, а только создаст проблемы для граждан Украины в оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия грозит ответными мерами на ужесточение правил въезда в Украину

"Это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия воспользуется этим, чтобы делать как провокации, так и сознательную политику на ограничение для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории Крыма, передвигаться на территорию Украины", - сказал он.

Климкин заявил, что решение СНБО было принято на основании детального анализа и получило поддержку западных партнеров.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.