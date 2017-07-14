В МИД РФ утверждают, что США не впускают российских дипломатов

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре 2016 года сотрудников посольства России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", — сказала Захарова.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы и давление на американских дипломатов. США объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к загородным дачам российского посольства.