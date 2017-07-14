Двое молодых парней погибли из-за взрыва гранаты в Полтавской области

Вечером 13 июля в Полтавской области в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения и находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Трагедия произошла около 18:30 в селе Калайдинцы Лубенского района. 34-летний мужчина погиб на месте. Двое подростков в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где один из них скончался", - сообщил Сергей Чиж, исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины.

На месте происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната Ф-1. В результате погиб 34-летний мужчина, два 16-летних подростка госпитализированы с тяжелыми ранениями. Впоследствии один из них скончался.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).