Силовики пришли в редакцию "Вестей"

В редакцию медиа-холдинга "Вести" пришли с обыском государственные силовые службы. Об этом сообщается на сайте издания.
В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура совместно с Национальной полицией проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, передает Украинская правда.
"Мы проводим комплекс обысков имущества и помещений, принадлежащих Клименко. Проводим совместно с Нацполицией. Это уже вторая волна", - отметил он.
Матиос уточнил, что обыски проводятся в офисных помещениях, принадлежащих компании "Юнисон". По его словам, силовики пришли не только в офис "Вестей", но и по другим адресам.