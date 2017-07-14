Украине не стать членом НАТО, пока в Кремле Путин, – бывший посол США

Экс-посол США в Киеве, глава Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Хербст считает, что у Украины не будет перспективы членства в НАТО как минимум до того момента, пока Владимир Путин не покинет пост президента России. Об этом дипломат сказал в комментарии американскому изданию Business Insider, передает LIGA.net.

Также Хербст назвал "оптимистичным сценарием" заявление президента Петра Порошенко о том, что у Украины есть четкий план действий до 2020 года, чтобы в конечном счете соответствовать критериям членства в НАТО.

По мнению дипломата, Украина, скорее всего, не станет членом Альянса в ближайшие 10 или даже более лет, поскольку европейские страны-члены обеспокоены, что это может "спровоцировать Москву".

Экс-посол полагает, что "невозможно исключить" новую агрессию со стороны РФ в случае вступления Украины в Организацию Североатлантического договора, однако Кремль "будет ограничен в том, каким образом отреагировать", поскольку его агрессия уже создает ему проблемы с точки зрения санкций и международной изоляции.

Еще одним препятствием для евроатлантической интеграции Украины, по словам Херста, могут стать территориальные споры в Крыму и Донбассе. Отсутствие конфликтов на почве юридической принадлежности тех или иных территорий является одним из условий обретения страной статуса члена НАТО.

Предоставляемая сейчас Украине помощь Запада в виде оборудования, военной подготовки, разведданных будет увеличена в том случае, если российско-украинская война прекратится и Украина вступит в Альянс, считает Хербст.

Однако, отмечает он, действия России в Украине демонстрируют, что Кремль готов на чрезвычайные меры для достижения своих целей.

Экс-посол добавил, что, по его мнению, Украине не стать членом НАТО до тех пор, пока в РФ не придет к власти менее воинственный президент.