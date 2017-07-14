СМИ: НАБУ задержало директора Львовского бронетанкового завода и его заместителя

По предварительной информации, их заподозрили в коррупции и хищении государственного имущества

В пятницу, 14 июля, утром работники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Могу только сказать, что работники НАБУ действительно прибыли на предприятие. Я не знаю, где находится директор нашего предприятия Роман Тымкив и его заместитель Олег Ткаченко. Ни причин задержания, ни других деталей пока не знаю", - рассказала изданию пресс-секретарь Львовского бронетанкового завода Ирина Коленька.

В пресс-службе НАБУ пока также не сообщают никакой информации по этому поводу. Известно лишь, что задержанных доставили во Львовское территориальное управление Антикоррупционного бюро Украины. Детективы НАБУ работали в сопровождении полиции.

По предварительной информации, причина задержания - коррупция и хищение государственного имущества.